Kẻ say đâm bị thương trưởng công an xã và người dân

Lương Xuân Cương (22 tuổi, trú tại Yên Bình, Yên Bái) vừa bị Công an huyện Yên Bình, Yên Bái khởi tố, bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích.



Hôm 13-2, tức mùng 2 Tết, sau khi ăn cơm và uống rượu, Cương đến quán karaoke gần nhà chơi. Tại đây, Cương gặp anh Lương Hùng Thanh (32 tuổi) đang ngồi uống nước, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Quá trình giằng co, Cương lấy từ trong túi quần một vật sắc nhọn đâm nhiều nhát, gây thương tích tại vùng bụng anh Thanh.

Phát hiện sự việc, người dân dùng xe máy chở anh Thanh đi sơ cứu. Lúc này, Cương tiếp tục đuổi theo đâm một nhát vào khu vực bắp tay trái nạn nhân.

Do nhận thấy Cương đang rất hung hãn, người dân không dám can ngăn nên trình báo cơ quan công an.

Nhận được thông tin, Trung tá Lý Văn Tĩnh, Trưởng Công an xã Xuân Lai lập tức đến hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo công an huyện và chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường phối hợp.

Dù được thuyết phục, Cương không chấp hành mà đâm liên tiếp về phía Trung tá Tĩnh, khiến anh bị thương. Lợi dụng tình thế hỗn loạn, Cương bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Yên Bình sau đó huy động tối đa lực lượng, triển khai các phương án truy bắt. Đến 21 giờ 35 cùng ngày, Cương đã bị khống chế.

Tại cơ quan công an, Cương khai nhận do sử dụng nhiều rượu nên mất kiểm soát hành vi.