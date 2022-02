Ngày 11-2, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Phạm Văn Trường Hận (33 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Lê Minh Xuân tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về vụ trộm cắp xe gắn máy tại một nhà trọ trên địa bàn.



Hận nhanh chóng bị Công an Bình Chánh bắt sau khi trộm hai xe máy. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường, phối hợp với Công an xã Lê Minh Xuân lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ điều tra, truy xét.

Qua rà soát, trinh sát nhanh chóng xác định Hận là người nghi vấn nên truy xét.

Đến tối 10-2, khi thanh niên này có mặt ở một địa chỉ tại ấp 1, xã Lê Minh Xuân thì công an đến mời làm việc.



Trước đó, người này đột nhập vào nhà trọ, lấy đi hai xe máy. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Tại cơ quan điều tra, Hận thừa nhận đã đột nhập vào khu nhà trọ vào rạng sáng 8-2, lấy đi hai chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius.

“Sau khi đột nhập vào nhà trọ lấy xe tôi chạy về nhà. Đến trưa thì tôi đem quần áo đã mặc đi ăn trộm đốt hết trước cửa nhà” – Hận khai và thừa nhận sau đó tiếp tục đi hớt tóc để tránh bị công an phát hiện.



Đôi dép Hận để lại tại hiện trường. Ảnh: NT

Hận để lại hiện trường một cây kìm cộng lực và một đôi dép. Sau khi lấy tài sản, người này tháo biển số rồi bán một chiếc xe cho một người không rõ lai lịch với giá năm triệu đồng, chiếc còn lại thì đưa cho bạn giữ.



Khóa cổng bị người này cắt phá. Ảnh: NT

Trước đó, phản ánh với Pháp Luật TP.HCM, chị NYN (20 tuổi, quê Trà Vinh) và ông VTT (41 tuổi, quê Tiền Giang, cùng tạm trú tại một nhà trọ trên địa bàn ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) cho biết bị trộm lấy đi hai xe máy ở nhà trọ.



Chiếc kìm cộng lực mà

Xe của chị N mới mua trả góp được hai tháng và vẫn chưa trả hết tiền. Đợt Tết, chị N từ Ninh Thuận vào TP.HCM thăm mẹ thì xảy ra vụ việc.

Riêng ông T là tài xế xe công nghệ, mất xe khiến ông cũng không thể đi làm.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.