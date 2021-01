Kẻ trộm chó cố thủ, dùng kiếm đe dọa công an

Chiều 26-1, Cơ quan công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã bắt giữ bốn nghi can thực hiện hơn 17 vụ trộm chó trong hai ngày.

Từ cuối năm 2020, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ câu trộm chó liều lĩnh, Công an huyện Can Lộc đã xác lập chuyên án để vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ trộm.



Lê Văn Nhi, Trần Quốc Công, Nguyễn Đình Giáp và Trần Xuân Phú bị bắt giữ cùng tang vật chó vừa bắn trộm được. Ảnh: CA.

Lúc 21 giờ đêm 23-1, Ban chuyên án phân công các mũi trinh sát bao vây, chốt chặn ở các điểm trên tuyến tỉnh lộ 548 (thuộc địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc). Trong đêm tối, cảnh sát phát hiện Lê Văn Nhi (27 tuổi, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang trên đường chở bốn con chó vừa câu trộm được đi bán.

Lúc cảnh sát ra hiệu lệnh yêu cầu Nhi dừng xe để kiểm tra thì Nhi đã tăng ga, đâm thẳng xe vào CSGT khiến một chiến sỹ bị thương ở chân. Nhi tiếp tục bỏ chạy nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã kịp khống chế, bắt giữ Nhi.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt giữ các đầu mối tiêu thụ chó trong ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp, gồm: Trần Quốc Công (34 tuổi, trú xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), Nguyễn Đình Giáp (27 tuổi, trú khối 2, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An) và Trần Xuân Phú (47 tuổi, trú xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).



Tang vật dụng cụ đi trộm chó được công an thu giữ. Ảnh: CA.

Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phú thu giữ hai kích điện, hai súng tự chế bắn điện và một số công cụ khác phục vụ hoạt động trộm chó.

Khi Ban chuyên án bắt giữ và khám xét nhà Công thì Công cố thủ trong nhà rồi liều lĩnh sử dụng kiếm đe dọa chém lực lượng chức năng để trốn chạy. Lực lượng công an đã phải dùng súng bắn chỉ thiên và bắn đạn hơi cay vào nhà Công để trấn áp, khống chế, bắt giữ được Công. Tại nhà của Công, công an phát hiện thu giữ 13 con chó, tổng trọng lượng 179,2kg và 8 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp).

Qua điều tra ban đầu cho thấy, Nhi là đối tượng đi trộm chó liên tỉnh và liều lĩnh. Nhi, Công và các đối tượng dùng súng tự chế gắn với bộ kích điện gắn vào ắc quy bắn điện làm điện giật chó không thể sủa và tê liệt, ngất xỉu. Sau đó, các đối tượng lấy dây chun buộc mõm chó lại rồi đưa đi bán.

Trong hai ngày 22 và 23-1, ổ nhóm trên đã thực hiện 17 vụ trộm trên địa bàn Hà Tĩnh và bắn, bắt được 17 con chó (tổng trọng lượng trên 250kg).

Mở rộng điều tra, Công khai nhận mình chính là đối tượng dùng súng bắn điện thực hiện vụ trộm cắp chó vào ngày 15-12-2020 tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.