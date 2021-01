Kết quả điều tra vụ pha Vodka Hà Nội thành Chivas ngoại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm (rượu ngoại giả), xảy ra tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.

Theo đó, vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 6-1, phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp công an huyện Đất Đỏ kiểm tra xe ô tô biển số 72C-073.75 do Hồ Quốc Hùng điều khiển, chở theo Tống văn Thế (42 tuổi) và Bùi Hoài Bảo (27 tuổi, cùng trú thị trấn Đất Đỏ).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe ôtô chở theo: 6 chai rượu Brandy Ballon Caly pso XO, 12 chai rượu Brandy Ballon Dor, 6 chai rượu Brandy ballon Dor Extra, 6 chai rượu William Pell, 24 chai rượu Chivas 18, 24 chai rượu Chivas 21. Tại thời điểm kiểm tra, những người có mặt trên xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ đối với 48 chai rượu Chivas 21,18.

Cơ quan công an đã tiến hành làm việc với những người liên quan, kết quả Thế, Bảo khai nhận Bảo hiện là nhân viên công ty TNHH Thương mại Minh Nguyệt (thị trấn Đất Đỏ); còn Tống Văn Thế là giám đốc công ty Minh Nguyệt, Hồ Quốc Hùng là tài xế. Thời điểm bị tạm giữ Bảo cùng với Thế và Hùng vận chuyển toàn bộ số rượu nói trên từ kho của công ty Minh Nguyệt đi giao cho khách hàng.



Rượu Chivas giả được làm từ nước đường và Vodka Hà Nội thu giữ tại công ty Minh Nguyệt. Ảnh: CA

Đối với 48 chai rượu Chivas không xuất trình được hóa đơn chứng từ, Bảo cho biết đó là số rượu giả mà Bảo đã làm tại công ty Minh Nguyệt, theo chỉ đạo của Thế.

Cụ thể cách pha chế rượu giả như sau: Bảo lấy 6 chai rượu Chivas thật pha với rượu trắng Vodka Hà Nội và nước đường (để tạo màu). Sau đó trộn đều tất cả và lọc ra cho vào đủ thể tích 10 chai rượu Chivas. Sau đó Bảo đóng nắp, dán tem và cho vào hộp đựng rượu.

Trung bình mỗi buổi tối bảo “sản xuất” được từ 10-12 chai rượu Chivas giả. Số tem nhãn, vỏ chai, hộp dựng rượu cũng là do Thế cung cấp cho Bảo phục vụ việc pha chế rượu.

Khám xét tại công ty Minh Nguyện công an tạm giữ nhiều tang vật liên quan như vỏ chai, máy khò, tem nhãn, nắp chai, hộp rượu các loại, nguyên phụ liệu pha chế rượu các loại gồm Vodka Hà Nội, bình chứa đường để pha chế màu…

Ngoài ra, công an còn niêm phong tạm giữ toàn bộ số rượu tại công ty này nhưng thời điểm kiểm tra chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

Hiện Thế và Bảo đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm.