Kết quả sau 1 ngày ra quân của toàn Công an TP.HCM

Ngày 19-7, Công an TP.HCM cho biết, tối ngày 16-7, công an các quận, huyện đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm.



Công an TP.HCM thực hiện đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: NT.

Theo Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, trong ngày đầu ra quân, các đơn vị đã khám phá 13 vụ phạm pháp hình sự, tạm giữ 18 người, thu hồi nhiều tài sản trả lại cho bị hại; phát hiện hai vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ ba người, thu giữ 5,69 gram ma túy tổng hợp và nhiều công cụ, phương tiện phạm tội; bắt giữ một vụ tàng trữ, vận chuyển khối lượng lớn thuốc lá lậu, không rõ nguồn gốc.





Theo Công an TP.HCM, đợt ra quân đã thu được nhiều kết quả tích cực. Ảnh: NT.

Ngoài ra, các đơn vị đã kiểm tra hành chính hàng trăm hộ dân, nhà ngăn phòng cho thuê, khách sạn và nhà trọ. Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản 745 nhân khẩu vi phạm không đăng ký tạm trú, lưu trú.

Công an TP.HCM cũng đã lập biên bản 850 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ ba xe ô tô, 143 xe gắn máy, 46 giấy tờ xe các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 18 trường hợp.

Đơn cử như Công an quận Tân Bình triệt phá một vụ cướp tài sản, bắt hai người, thu giữ súng, bình xịt hơi cay. Công an phường 25 (quận Bình Thạnh) phát hiện hai người tàng trữ trái phép chất ma túy; Công an huyện Bình Chánh truy xét, bắt giữ kịp thời đối tượng cướp tài sản tại ấp 3 (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh).