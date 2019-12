Khách hàng đánh tử vong chủ tiệm gạo do không đòi được tiền

Ngày 31-12, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Chúc (55 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội giết người



Bị can Nguyễn Thị Chúc. Ảnh: Công an An Giang

Theo công an, chiều 14-12, ông Bùi Văn Năm (61 tuổi) kêu con chở bao gạo 50 kg cho Chúc với giá 350.000 đồng. Chúc tưởng giao hai bao gạo nên trả 700.000 đồng.

Đến chiều cùng ngày, phát hiện chỉ có một bao gạo, Chúc cùng con trai đến cửa hàng đòi lại tiền rồi hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Chúc nhặt khúc gỗ đánh vào đầu ông Năm.

Nạn nhân bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do chấn thương sọ não.