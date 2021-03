Ngày 12-3, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP này đã bắt Nguyễn Tuấn Dũng (31 tuổi, trú quận Lê Chân) và Đặng Quốc Tuấn (38 tuổi, trú quận Ngô Quyền) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó chiều 7-3, Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Hải Phòng phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 bắt quả tang Nguyễn Tuấn Dũng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực trước cửa bưu điện thị trấn An Lão (huyện An Lão).

Công an thu giữ hơn 102 gam ma túy tổng hợp, xe ô tô và 3,5 triệu đồng.

Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn ở đường Cầu Đất (quận Ngô Quyền), thu giữ hơn 3,12 gam ma túy đá, 0,89 gam Ketamine, gần 17 gam thuốc lắc, 2,37 gam Heroin, hơn 524 gam cần sa và một số tang vật liên quan.



Quá trình khám xét nơi ở của Tuấn, công an phát hiện năm người đang tụ tập tại đây dương tính với chất ma túy.

Công an đã đưa năm người trên vào cơ sở cai nghiện.