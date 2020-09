Khám nhà người nghiện, phát hiện 2 khẩu súng và 53 viên đạn

Ngày 3-9, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Quốc Tuấn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quyết định này đã được VKS cùng cấp phê chuẩn.



Trần Ngọc Quốc Tuấn lúc bị bắt tại nhà. Ảnh: CA

Trước đó, qua trinh sát công an phát hiện Trần Ngọc Quốc Tuấn (38 tuổi), ngụ khu phố Nam Tân, thị trấn Thuận Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Tuấn là người nghiện ma túy, từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau thời gian trinh sát, theo dõi, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã quyết định thực hiện lệnh bắt giữ, khám xét chỗ ở của Tuấn.





Hai khẩu súng rulo được thu giữ tại nơi ở của Tuấn.

Qua khám xét, cảnh sát đã phát hiện và lập biên bản thu giữ hai khẩu súng loại rulo, 53 viên đạn và hai viên ma túy tổng hợp.

Tại Cơ quan điều tra, Tuấn khai mua hai khẩu súng và số đạn trên từ một tài khoản không rõ họ, tên trên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết đã gửi hai khẩu súng và 53 viên đạn đi giám định, khi có kết quả sẽ xem xét xử lý Tuấn về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.