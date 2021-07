Ngày 5-7, tin từ VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết Viện trưởng VKSND tỉnh này đã có kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng.



1 khẩu súng quân dụng kèm đạn thu giữ trong vụ án. Ảnh: PN

Theo đó, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn tồn tại nhiều hạn chế; hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vẫn diễn biến phức tạp đặc biệt là vũ khí quân dụng.

Tình trạng mua, bán các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ diễn ra công khai trên mạng internet và mạng xã hội (Zalo, Facebook) ngày càng gia tăng với tính chất phức tạp, tinh vi, khó phát hiện, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.



Từ ngày 1-6-2020 đến cuối tháng 5-2021, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra 7 vụ tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng (tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm trước). Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố 6 vụ/ 5 bị can, còn một vụ đang xác minh làm rõ để khởi tố.

Điển hình là vụ án Nguyễn Cao Hoàng Vinh (28 tuổi, ngụ Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc) phạm tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố.

Quá trình điều tra xác định được Nguyễn Cao Hoàng Vinh bán hàng trên mạng từ năm 2019, sử dụng tài khoản Facebook có tên là “Nguyễn Thanh Hân” và sử dụng tài khoản Zalo có tên là “Nhất thế giới” để giới thiệu bán súng. Hình thức mua bán là người mua chuyển tiền cho Vinh.

Vinh lấy địa chỉ của người mua, sau đó Vinh liên hệ với tài khoản Facebook có tên là “Chuduchuyen” và tài khoản Zalo có tên là “Chudu” để đặt mua và bán lại hưởng tiền chênh lệch.

Chỉ trong tháng 6-2020, Vinh đã bán cho Trần Văn Thành (thị xã La Gi) 1 khẩu súng ngắn loại rulo 733 (có ký hiệu 20TH0331) là vũ khí quân dụng cùng 50 viên đạn với giá 18.000.000 đồng; bán cho Tự nhà ở Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc) 1 cây súng bắn đạn bi sắt với giá 5.500.000 đồng; bán cho Quỳnh nhà ở Hàm Đức 1 cây súng bắn đạn bi với giá 5.500.000 đồng; bán cho Trung ở Tân Hải, La Gi 1 cây súng bắn đạn cao su hiệu Streamer 2914 màu trắng với giá 19.000.000 đồng; bán cho Sáu nhà ở Hàm Đức 1 cây súng bắn đạn bi sắt với giá 5.500.000 đồng...Tổng cộng Vinh đã hưởng lợi trong 5 vụ mua bán này gần 9 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét nhà của Nguyễn Cao Hoàng Vinh phát hiện cả “kho” vũ khí, thu giữ 5 cây kiếm; 41 đao các loại; 3 lưỡi lê; 9 bình xịt hơi cay loại lớn; 4 roi điện, gậy điện và 1 cây súng điện màu đen dài 18cm cùng 3 đầu đạn...



Cơ quan An ninh điều tra thu giữ cả 'kho' vũ khí tại nhà Nguyễn Cao Hoàng Vinh. Ảnh: PN

Để bảo đảm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để cán bộ và Nhân dân biết, tự giác chấp hành.



Chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Triển khai đợt cao điểm về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, chú ý phát hiện các phương thức, thủ đoạn mua bán qua các mạng xã hội, lợi dụng dịch vụ bưu chính.

Tăng cường công tác thông tin, phổ biến các quy định pháp luật, hậu quả, tác hại và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát hoạt động internet; rà soát, gỡ bỏ các trang website có đăng tải nội dung giới thiệu, mua bán và hướng dẫn phương pháp chế tạo, sản xuất, sử dụng vũ khí...