Khen thưởng công an Châu Đức phá án nhanh vụ HS lớp 6 bị đánh

Ngày 23-3, UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức trao tặng giấy khen và phần thưởng cho công an huyện vì đã có thành tích bắt nhanh đối tượng đánh ngất xỉu nữ học sinh lớp 6 trong lô cao su, gây xôn xao dư luận vài ngày trước đây.



Ông Hoàng Nguyên Dinh, chủ tịch UBND huyện Châu Đức đánh giá cao việc điều tra, bắt giữ đối tượng đánh cháu T.N.T.M. “Đây là kết quả đáng ghi nhận thể hiện quyết tâm, mưu trí của tập thể và chiến sĩ công an huyện trong việc điều tra, xử lý các vụ án, góp phần giữ gìn an ninh trận tự tại địa phương”- ông Hoàng Nguyên Dinh, nói.



Cũng trong ngày, một doanh nghiệp đã trao tặng Đội Điều tra Hình sự, công an huyện Châu Đức số tiền 20 triệu đồng về thành tích trên.



Ông Hoàng Nguyên Dinh, chủ tịch UBND huyện Châu Đức trao tăng giấy khen cho công an huyện. Ảnh:ĐT

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Đội Điều tra Hình sự công an huyện Châu Đức thông tin do cháu M. bị hại (12 tuổi) và đối tượng V.H.T (15 tuổi 8 tháng) đều chưa đủ tuổi vị thành niên nên công an đã mời người giám hộ đến làm việc.

Cháu M. được đưa đi giám định theo đúng quy định nhưng hiện chưa có kết quả. Hiện sức khỏe cháu M. đã ổn định...

Công an cũng đã làm việc với cha mẹ T. Được biết hoàn cảnh gia đình T. cũng khó khăn. Bố T. là người khá nóng tính, thường đánh khi T. không nghe lời. Do đó T. đã bỏ nhà đi. "Trước mắt, T. đã được gia đình bảo lãnh về. Chúng tôi cũng trao đổi với bố mẹ T. để giáo dục, định hướng T. sau này”- lãnh đạo đội Hình sự trao đổi.

Như PLO thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17-3, V.H.T (ngụ KP Hoàng Giao, thị trấn Ngãi Giao) và bạn đi bộ trên đường về nhà. Do biết cháu M. (ngụ cùng khu phố) hàng ngày đi học ngang qua lô cao su vắng người, T. nảy sinh ý đồ “trêu ghẹo” nên yêu cầu bạn về nhà trước.

T. đi bộ một mình đến khu vực lô cao su đứng chờ M. Khi thấy cháu M. đạp xe đạp đến gần, T. chạy theo nắm tóc kéo lại khiến nạn nhân bị té ngã. Do bị ngã đau, nạn nhân đứng dậy chửi và đánh T. nhiều cái vào mặt làm chảy máu bên trong môi.

Bị cháu M. đánh đau, T. giật gối vào mặt nạn nhân, dùng tay đấm liên tục vào đầu, mặt rồi chặt vào cổ khiến nạn nhân bất tỉnh. Tưởng cháu M. đã chết, cậu thiếu niên lo sợ nên kéo nạn nhân và xe đạp vào sâu trong lô cao su nhằm che giấu hành vi của mình sau đó bỏ về nhà bạn nằm chơi. Khoảng 30 phút sau, T. đi bộ ra hiện trường lay gọi kiểm tra nạn nhân xem còn sống hay chết thì cháu M. tỉnh dậy nên T. bỏ đi. Sau một hồi tỉnh táo trở lại, cháu M. đạp xe chạy về nhà cô ruột gần đó để cầu cứu và được đưa đi cấp cứu.

Chỉ sau 48 tiếng truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện Châu Đức đã tạm giữ T.

Gia đình T. có hai anh em, mẹ làm công ty trên địa bàn huyện còn bố hàng ngày đi bẫy rắn, bắt cá. Bản thân thiếu niên này ham chơi nên nghỉ học từ lớp 6. Từ 30 Tết đến nay, T. bỏ nhà đi lang thang chơi với bạn bè, ai kêu phụ gì làm đó kiếm tiền ăn hàng ngày. Trong hai ngày xảy ra vụ việc, T. lang thang gần khu vực nhà của nạn nhân để nghe ngóng tình hình thì bị các chiến sĩ công an bắt giữ. Cũng theo T. do lang thang tại khu vực này nên thấy cháu M. thường đi học về, còn nạn nhân không hề biết T.