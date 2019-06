Khen thưởng lực lượng bắt hơn 20.000 viên ma túy tại Đồng Tháp

Ngày 25-6, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương thưởng nóng cho tập thể và cá nhân Công an tỉnh Đồng Tháp vì đã lập thành tích xuất sắc khi bắt giữ hơn 7 kg ma túy tổng hợp trên địa bàn.



Số ma túy công an thu giữ được. Ảnh Cổng TTĐT Công an Đồng Tháp

Trước đó, khoảng 23 giờ 15 đêm 23-6, Phòng Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Tam Nông đã bắt quả tang Lê Văn On (36 tuổi, ngụ xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông) đang vận chuyển ma túy tại ấp Phú Yên, xã An Long.

Tại hiện trường, công an thu giữ 20.795 viên ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng trên 7,2 kg cùng nhiều tang vật khác.



Tập thể cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong vụ bắt 7,2 kg ma túy.

Với thành tích này, Chủ tịch UBND tỉnh đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho một tập thể và năm cá nhân (5 triệu đồng/cá nhân) đã có thành tích xuất sắc nhất trong vụ án.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn quyết định hỗ trợ cho Công an tỉnh 500 triệu đồng để thực hiện việc mua sắm trang thiết bị cho lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy.