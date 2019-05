Khen thưởng nhân viên khách sạn vụ xác người trong bê tông

Chiều 20-5, tại Công an tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đã chủ trì buổi thưởng nóng và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra làm rõ vụ án giết người rồi bỏ xác vào bê tông ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.



Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho ban chuyên án 100 triệu đồng, đồng thời tặng bằng khen cho ba tập thể gồm Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Phân viện phía Nam (Bộ Công an), Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) và một cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này.

Bên cạnh đó, giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng thưởng nóng và tặng giấy khen đột xuất cho nhân viên khách sạn, trưởng ban quản lý khu dân cư Tiamo Phú Thịnh và một công an phường Phú Thọ vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện và bắt giữ nhóm nghi can trong vụ án.



Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tặng giấy khen, thưởng nóng cho ba cá nhân đã phát hiện và kịp thời bắt giữ nhóm nghi can. Ảnh: LA

Trước đó, rạng sáng 17-5, ngay sau khi báo chí thông tin danh tính, nhân dạng cũng như đặc điểm chiếc ô tô của nhóm người liên quan vụ án mạng thì nhân viên khách sạn trong khu dân cư Tiamo Phú Thịnh nhận diện, báo ngay cho ban quản lý khu dân cư. Từ thông tin này, bảo vệ khu dân cư đã đóng cổng không cho ô tô ra ngoài và công an kịp thời đến bắt giữ.

Khi kiểm tra ô tô, tất cả vật dụng cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày đều có trên chiếc xe này. Từ xoong nồi, chén bát, đồ ăn nhanh, mì tôm, khăn lạnh, các vật dụng sinh hoạt cá nhân và nhiều đồ dùng khác... Công an còn thu giữ 30 lượng vàng, 20.000 USD, 300 triệu đồng và một số tài liệu, sách vở liên quan đến tôn giáo. Nghi can Phạm Thị Thiên Hà (người được cho là cầm đầu nhóm này) khai là họ chuẩn bị mọi thứ để sống như người du mục.

Sau khi bị bắt giữ, bước đầu nhóm người khai nhận hành vi gây án, giết một trong hai nạn nhân bằng cách chích điện bất tỉnh rồi siết cổ. Theo lời khai thì người đàn ông còn lại tự té, tử vong ở Bà Rịa-Vũng Tàu, sau đó nhóm mới mang xác về ngôi nhà ở Bình Dương. Cả hai nạn nhân đều bị bỏ vào thùng nhựa, trong đó một người bị đổ bê tông lên trên, một người bị bỏ vào thùng cùng với trà, quấn băng keo, kẽm gai… bên ngoài.

Theo công an, tính chất vụ án phức tạp, nhóm phụ nữ di chuyển nhiều địa điểm nên công an cần phải thu thập, củng cố chứng cứ, phối hợp kiểm tra lời khai để có thông tin chính xác nhất, do đó vẫn chưa thể cung cấp thông tin chính thức cho báo chí.