Khen thưởng ‘nóng’ 2 CSGT dẫn đường cho xe chở sản phụ

Sáng ngày 29-3, thay mặt Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Thượng tá Lê Viết Tiệp, Trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị đã trao Giấy khen Công an TP.HCM đối với Đại úy Nguyễn Trung Hiếu và Đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân thuộc Đội CSGT – TT Công an quận 5 về việc kịp thời hỗ trợ, dẫn đường cho xe ô tô chở sản phụ chuyển dạ đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM an toàn.

Trước đó ngày 26-3, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip hai CSGT dẫn đường, lưu thông xe cộ cho sản phụ bị vỡ ối, sinh con trên xe kịp thời đến bệnh viện (BV) nhận được nhiều lời khen ngợi và cầu chúc mẹ con sản phụ bình an.



Theo đó, sáng cùng ngày, hai anh Hiếu, Quân được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông một số tuyến đường tại quận 5.

Khi đến giao lộ Võ Văn Kiệt - An Bình, hai CSGT nhận được tin báo của anh Lê Minh Thanh (31 tuổi, ngụ Đồng Nai) về việc một sản phụ chuyển dạ trên xe ô tô do anh đang điều khiển.

Nhận định tình hình cấp bách vì em bé đã chào đời, hai CSGT đã điều khiển xe đặc chủng bật còi ưu tiên để mở đường cho xe của anh Thanh nhanh chóng đến bệnh viện.

Đoạn clip sau đó được đăng tải trên mạng xã hội và đón nhận rất nhiều phản hồi tốt đẹp từ người dân.

Anh Thanh là người điều khiển ô tô cho biết sản phụ là chị ruột của mình đang lên TP.HCM sinh con tuy nhiên đã trở dạ, sinh trên xe.

Anh Thanh rất lo lắng nên khi thấy hai CSGT đang làm nhiệm vụ thì dừng xe nhờ mở đường. Chiếc xe ô tô sau đó nhanh chóng đến kịp đến Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cơ sở 1 trên đường Hồng Bàng, quận 5 và các y bác sĩ đưa hai mẹ con vào bệnh viện an toàn.

Theo các bác sĩ BV Đại học Y dược TP.HCM, nơi tiếp nhận mẹ con sản phụ, khi nhập viện, em bé còn nằm trên bụng mẹ và được đưa trực tiếp vào phòng sinh. ThS-BS Phạm Thị Loan, bác sĩ Khoa Phụ sản BV cho biết đã cùng ê kip nhanh chóng cắt dây rốn, xổ nhau, và may phục hồi tầng sinh môn cho sản phụ.

Nhờ được can thiệp nhanh chóng nên cả mẹ và bé đều an toàn.

Chị LTKT (27 tuổi, ngụ Đồng Nai), sản phụ trong câu chuyện nhớ lại: “Lúc đó, tôi bị vỡ ối, hoang mang vô cùng, chỉ biết gọi cho bác sĩ thường khám thai cho tôi. Bác sĩ bảo tôi nằm xuống, hít sâu, tôi cũng làm theo nhưng khi xe đến hầm Thủ Thiêm thì tôi không nhịn được nữa, đành phải sinh con ngay trên xe, may được đưa đến BV kịp lúc”.

Sản phụ KT. cũng gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ và hai cảnh sát giao thông dẫn đường đã đưa chị kịp thời đến BV. “Nếu chậm trễ hơn thì không biết được điều gì sẽ xảy ra. Tôi xin cảm ơn rất nhiều” - chị nói.