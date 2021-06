Ngày 29-6, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Vân (41 tuổi, trú bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về tội không tố giác tội phạm.

Rạng sáng 16-6, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Phòng phòng chống ma tuý (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và Đội phòng chống ma tuý, Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt quả tang Dương Văn Sáng (48 tuổi, trú tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang chở ma túy.



Bị can Nguyễn Thị Vân. Ảnh: NTV.

Khi biết bị vây bắt, Sáng liều lĩnh đâm xe máy vào cảnh sát nhằm phi tang tang vật và chạy trốn nhưng không thoát. Tang vật công an thu giữ 1 bánh heroin có trọng lượng 371 gam.

Sáng là người tình của Vân. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng dịch COVID-19, Vân trở về quê nhà. Sáng cũng đi theo Vân về nhà Vân rồi đi lên vùng biên giới mua một bánh heroin.

Mục đích của Sáng là đưa heroin vào Quảng Nam bán kiếm lời. Vân biết Sáng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép heroin nhưng không khuyên ngăn cản, không tố giác, không trình báo công an, chính quyền địa phương.