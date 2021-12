Ngày 18-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Thị Thu Hiền (37 tuổi, trú xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng tháng 6-2021, Hiền tạo tài khoản Facebook ảo mang tên “Út Nhỏ”, xin kết bạn với Facebook Kien Bui của anh BKK (26 tuổi, trú Ninh Bình).



Cao Thị Hiền tại công an.

Trao đổi qua tin nhắn messenger, Hiền giới thiệu với anh K. rằng: “Em tên là Đỗ Hương, sinh năm 1995, hồ sơ gốc sinh năm 1993, có nhà ở đường Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An. Hiện tại, bản thân đang sống ở xã Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, là học viên Học viện An ninh nhân dân khóa 1993, đang công tác tại Bộ Công an và có Công ty TNHH Việt Nhật, chuyên phân phối sữa TH và mua bán nông sản...”.

Tiếp đó, Hiền sử dụng số điện thoại 0899.602.160 để tạo tài khoản zalo “Lặng” rồi kết bạn với zalo của anh K. và cho anh K. số điện thoại khác để liên lạc, tâm sự.

Sau thời gian làm quen, nói chuyện qua lại trên mạng xã hội Facebook và zalo, anh K. nảy sinh tình cảm yêu đương với Hiền và hoàn toàn tin tưởng những thông tin mà Hiền tạo ra.

Từ ngày 12-9 đến cuối tháng 11-2021, Hiền hỏi vay tiền của anh K. với nhiều lý do như: Mua đất, trả tiền thuốc, tiền ăn, mua điện thoại, xử lý hàng hóa bị giữ ở cửa khẩu…

Anh K. đã tin tưởng, chuyển khoản cho Hiền 14 lần với tổng số tiền 470 triệu đồng.

Đến ngày 6-12, anh K. không liên lạc được với Hiền nên đã vào Nghệ An để tìm hiểu và xác minh thì được biết người có ảnh trong tài khoản facebook mà Hiền lập giả mạo tên là Trang, trú TP Vinh.

Trên thực tế, Trang không phải là người nói chuyện và có quan hệ yêu đương với anh K. Biết mình bị lừa, anh K. đã đến Công an thị xã Hoàng Mai trình báo.

Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập chuyên án, đồng chủ trì với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An để tập trung đấu tranh, thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hiền.

Tại cơ quan điều tra, Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.