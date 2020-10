Ngày 20-10, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Phan Quốc Việt (24 tuổi, ngụ ấp Thị, xã An Phong) về tội trốn nghĩa vụ quân sự.



Công an đọc quyết định khởi tố bị can Phan Quốc Việt. Ảnh: CACC

Năm 2019, Phan Quốc Việt đã không chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do và bị xử phạt hành chính. Đến tháng 2-2020 Việt tiếp tục không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ lần 2, bỏ trốn khỏi địa phương.