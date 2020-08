Khởi tố 11 người trong đường dây cá độ 10.000 tỉ đồng

Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng triệt phá đường dây đánh cá độ bóng đá qua mạng cực lớn, với số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng.



Trần Công Khanh (tức Tư hơn) tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ở địa bàn Hà Tĩnh có liên quan đến tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com. Do vậy, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập chuyên án để vào cuộc điều tra, làm rõ.

Ngày 3-8, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo phá án.

Theo đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện chia thành 12 tổ công tác bắt các đối tượng liên quan.

Ban chuyên án của Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát Hình Sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt bắt giữ, khám xét đối với 12 nghi can.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Ban chuyên án đã bắt Nguyễn Huy Hoàng (23 tuổi, trú tại Thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Hoàng là người cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ hàng loạt đối tượng Trần Công Khanh (39 tuổi, trú phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Trong đó, Khanh (thường gọi Tư Hên) cùng với Linh là hai kẻ cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super. Khanh là đối tượng hình sự cộm cán tại khu vực Bến xe Miền Đông.



Khanh, Lợi, Hiền bị bắt giữ. Ảnh: CA

Tại Đồng Nai, Ban chuyên án bắt Loan Văn Trọng (38 tuổi, trú phường Xuân Thanh, TP Long Khánh, Đồng Nai). Tại Thừa Thiên-Huế, bắt Phạm Hữu Lợi (55 tuổi, thường gọi là Rin, trú tổ 3, phường Phú Thuận, TP Huế). Lợi có 7 tiền án về các tội danh khác nhau, từng bị bắt nhiều lần về hoạt động cá độ bóng đá.

Tại Ninh Bình, bắt Đinh Nhật Anh (36 tuổi, trú xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên, công an thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 moderm wiffi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn. Công an thu giữ 30 thẻ ATM, 20 nghìn trang tài liệu có liên quan.

Theo Công an Hà Tĩnh, đường dây đánh bạc này đã hoạt động khoảng 3 năm nay với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member.

Cầm đầu đường dây trên là Khanh. Khanh giao lại cho Linh quản lý, điều hành, ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc. Ngoài ra Khanh giao cho các đối tượng ở tỉnh thành khác.

Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ riêng trong tháng 7-2020 gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỉ đồng, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 10.000 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.