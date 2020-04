Khởi tố 2 kẻ cướp ngân hàng ở Quảng Nam

Ngày 7-4, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Võ Hồng Quang (27 tuổi) và Nguyễn Thái Thành (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội cướp tài sản.



Thành và Quang tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, 10 giờ 45 trưa 1-4, Quang, Thành đi xe máy từ huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đến Ngân hàng Vietcombank trên địa bàn huyện Núi Thành. Quang đứng ngoài còn Thành vào trong rút dao khống chế nhân viên, cướp 180 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) triển khai lực lượng truy tìm.

Nắm thông tin từ camera, công an nhận biết những kẻ cướp đi từ hướng Quảng Ngãi tới, sau khi gây án thì quay về Quảng Ngãi. Thông tin về chủ nhân chiếc xe máy và người điều khiển xe này lúc xảy ra vụ việc cũng được làm rõ.

Công an huyện Bình Sơn, huyện Núi Thành và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam triển khai lực lượng truy tìm, đến 19 giờ, công an đã bắt được Quang và Thành khi đang lẩn trốn ở huyện Bình Sơn.