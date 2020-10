Khởi tố 2 kẻ nghiện sát hại nữ sinh Học viên Ngân hàng

Ngày 29-10, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, cùng trú tại Thường Tín, Hà Nội) về tội giết người, cướp tài sản.



Trung và Quân là hai bị can ra tay sát hại nữ sinh đang theo học tại Học viện Ngân hàng rồi cướp tài sản.



Hai bị can trong vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng. Ảnh: CACC

Cách đây bốn ngày, công an nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thuận (46 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội) về việc con gái chị là TTH bị mất tích.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Thường Tín khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh. Bước đầu, công an xác định Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội) là hai nghi phạm có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận khoảng 18 giờ ngày 23-10, Trung rủ Quân đi trộm cắp hai bộ cốt pha công trình rồi mang đi bán lấy tiều tiêu.

Đến đường đê sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, Trung thấy nữ sinh TTH đang đứng nghe điện thoại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trung nói với Quân “Anh ơi chỗ kia có con bé nó đang đứng không biết làm gì, anh em mình ra đấy đẩy nó xuống mương rồi lấy xe”. Quân trả lời “Nếu cảm thấy làm được thì làm, không thì thôi”.

Tiếp đó, Quân đứng lại trông xe máy, Trung đi bộ đến nơi H. đang đứng, đẩy nạn nhân rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ.

Lúc này, H. kêu “tha cho em”, nhưng Trung vẫn nhảy xuống, dìm nạn nhân xuống nước. Khoảng 10 phút sau, thấy H. không cử động, Trung đẩy nữ sinh ra lòng sông rồi lấy điện thoại và xe đạp điện của nạn nhân mang đi bán, được 3,3 triệu đồng.

Đêm cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy, tại đây Trung chia cho Quân số tiền 700.000 đồng.