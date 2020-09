Khởi tố 2 người đưa con nợ lên ô tô đi tra khảo

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Thanh Tùng (30 tuổi, xã Thuận An, huyện Đắk Mil) và Nguyễn Công Hiến (26 tuổi, quê Nghệ An) về tội bắt giữ người trái pháp luật.







Tùng (ảnh trên) và Hiến (dưới) bị khởi tố về hành vi bắt người trái phép. Ảnh Q.MINH

Trước đó, 20-4, sau khi được một người bạn nhờ hỏi việc nợ nần, Tùng và Hiến đã có hành vi khống chế và bắt anh NHĐ (SN 1981, trú tại xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil) đưa lên xe ô tô chở về nhà của Tùng ở bon Bu Đắk, xã Thuận An để hỏi về việc nợ nần giữa anh Đ. với một người bạn của chúng.

Đến 18 giờ cùng ngày, hai người này chở anh Đ. đến khu vực gần nhà thờ Vinh An, xã Đức Minh rồi cho anh Đ. xuống xe.

Sau đó, anh Đ. đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.