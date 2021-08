Xúc phạm trưởng công an sau khi bạn gái bị đi cách ly Ngày 13-8, Công an huyện Đắk Mil, Đắk Nông cho biết giám đốc công an tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông HTP (sinh năm 1975, trú huyện Đắk Mil) với số tiền 5 triệu đồng. Ông P. bị xử phạt về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải nội dung với mục đích xúc phạm uy tín, danh dự của người khác. Trước đó, bạn gái ông P. bị đưa đi cách ly do đi từ tỉnh Bình Dương (vùng có dịch) đến địa bàn xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil nhưng không khai báo y tế đúng quy định và không xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Rạng sáng 12-7, ông P. đã sử dụng điện thoại di động liên tục gọi cho trưởng Công an xã Đắk Lao yêu cầu giải thích tại sao đưa bạn gái đi cách ly tập trung. Không những thế, đến trưa cùng ngày, ông P. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên “Luc Binh Troi” đăng tải nội dung và hình ảnh với những lời lẽ thô tục nhằm mục đích xúc phạm danh dự, uy tín của trưởng Công an xã Đắk Lao. Sau khi đăng tải đã có 31 lượt tương tác, 21 bình luận và đến tối cùng ngày, ông P. đã chủ động gỡ, xóa bỏ bài viết. Sau đó, lực lượng công an đã mời ông P. đến trụ sở làm việc và ông P. đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm và đăng bài viết đính chính, xin lỗi trưởng công an xã. Q.MINH - Q.NAM