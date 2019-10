Khởi tố 2 thanh niên đánh võng, tông CSGT nhập viện

Ngày 19-10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an TP Vĩnh Yên vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hùng (17 tuổi) và Nguyễn Thành Trung (18 tuổi, cùng trú tại huyện Bình Xuyên) về tội chống người thi hành cộng vụ.



Hiện tại, cả hai bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.



Hai bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Trước đó, tối 15-10, sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, hàng loạt nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm phóng với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng tại khu vực trung tâm TP Vĩnh Yên. Trong số này có Nguyễn Quang Hùng và Nguyễn Thành Trung

Không chỉ lạng lách, đánh võng, Hùng và Trung còn không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, dẫn tới tông vào một cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng một CSGT khác.

Hậu quả, vị CSGT bị gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân trái, xây sát vùng mặt, được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh, sau đó chuyển xuống BV Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục theo dõi điều trị.