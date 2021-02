Khởi tố 23 người trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở An Giang

Liên quan đến vụ án hỗn chiến có súng xảy ra tại An Giang, ngày 20-2, Công an huyện Thoại Sơn cho biết đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 16 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Như vậy, đến thời điểm này Công huyện Thoại Sơn đã khởi tố và bắt tạm giam tổng cộng 23 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 4-12-2020, Chung Minh Chiến (ngụ huyện Thoại Sơn) thuê xe ô tô 16 chỗ biển số 61B-016.46 đưa cho Bùi Quốc Quân (ngụ tỉnh Bình Dương) chở Chiến cùng chín người khác từ Bình Dương về dự đám cưới bạn ở ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Tại đây nhóm Chiến có nhậu chung với nhóm của Nguyễn Văn Thiện (Cu Ba Tẹt).

Chiều 5-12-2020 sau khi dự đám cưới nhóm Chiến chở nhau đi hát thì gặp Trần Hoàng Tân chạy xe ngược chiều và khiêu khích nhóm của Thiện nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.



Một số bị can trong vụ án. Ảnh: CACC

Sau đó Thiện về lấy bao hung khí và điện thoại rủ nhóm Chiến đi tìm nhóm Tân giao chiến. Tân cũng tập hợp nhóm gồm Trần Minh Triết, Nguyễn Ngọc Thạch, Phan Xuân Tương, Lý Sách… chuẩn bị hung khí đi đánh nhau với nhóm Thiện.

Nhóm của Thiện đến điểm hẹn nhưng không thấy Tân nên quay về. Đi được khoảng 50 mét thì nhóm của Triết từ trong quán ra, Thạch và Tương cầm súng, những người còn lại cầm dao tự chế, rượt chém nhóm Thiện.

Nhóm Thiện chạy đến chỗ để bao đựng dao tự chế trước đó, lấy hung khí quay lại chém nhau với nhóm của Triết. Trong lúc bỏ chạy, Triết bị chém gây thương tích 30%, Tân bị chém gây thương tích 9%.



Chiếc xe bị nhóm Tèo chặn chém. Ảnh: CACC

Nhóm của Thiện và Chiến nhanh chóng mang theo hung khí tẩu thoát. Sau đó nhóm Chiến lên xe về lại tỉnh Bình Dương. Khi đến quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang thì bị nhóm của Tèo gồm chín người đi xe máy chặn đầu. Nhóm của Tèo dùng hung khí chém vỡ kính xe và chém Quân, Chiến, Sĩ, Hải (Quẹo) và Trí bị thương. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Lý Sách là người gọi điện thoại nhờ nhóm Tèo “trả thù” giúp nhóm.

Sau đó khi sự việc xảy ra, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát 113 đến mời các đối tượng về trụ sở làm việc và thông báo đến Công an huyện Thoại Sơn phối hợp điều tra. Qua xác minh điều tra, Công an huyện Thoại Sơn và TP Long Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.