Khởi tố 3 người làm nhục cô gái rồi quay clip đăng Facebook

Chiều 14-8, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) xác nhận cơ quan CSĐT Công an huyện này đã quyết định khởi tố ba bị can trong vụ bắt giữ, làm nhục em TĐT (17 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định).





Nhóm thanh thiếu niên hành hung em T. Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, Nguyễn Thị Mỹ Hằng (16 tuổi, ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), Đỗ Thị Ngọc My (17 tuổi, ngụ xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) bị khởi tố tội giữ người trái pháp luật và tội làm nhục người khác.

Nguyễn Hữu Đức (20 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) bị khởi tố tội làm nhục người khác. Các bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định khởi tố đã được VKSND huyện Tuy Phước phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 12g30 ngày 9-8, em TĐT được một người bạn chở đến nhà Đoàn Thị Kim Ngân (16 tuổi, ngụ xã Phước Sơn) để tập trung chuẩn bị đi chơi cùng nhóm bạn.

Tại đây, Hằng, My, Ngân bắt T. phải quỳ xuống xin lỗi rồi liên tục đánh đập, hành hung T. Sau đó, Hằng lột hết áo của T. ra để Nguyễn Vũ Đức dùng điện thoại quay clip, đăng lên Facebook. Bước đầu, nhóm thanh thiếu niên khai bắt giữ, hành hung, làm nhục T. do mâu thuẫn ghen tuông.

Theo cơ quan điều tra, Đoàn Thị Kim Ngân đã tích cực tham gia vào vụ hành hung, làm nhục T. nhưng do Ngân chưa đủ 16 tuổi tại thời điểm phạm tội nên không xem xét trách nhiệm hình sự.