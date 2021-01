Khởi tố 32 người trong ổ đánh bạc bằng xóc bầu cua “khủng”

Ngày 14-1, một nguồn tin xác nhận Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã khởi tố bị can đối với 32 người về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Trong đó, cơ quan điều tra đã có lệnh tạm giam đối với 32 bị can. Các quyết định, lệnh của cơ quan điều tra đã được VKSND huyện Tuy Phước phê chuẩn.



Hàng chục con bạc bị bắt quả tang. Ảnh: CA

Như PLO đã thông tin, chiều 1-1, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an bất ngờ đột kích, bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua trên một khu đất trống ở thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

Nhiều người bỏ chạy tán loạn nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Ngoài ra, nhiều người đánh bạc nhảy xuống sông Hà Thanh gần đó để tìm đường lẩn trốn nhưng cũng bị lực lượng công an dùng ca nô bao vây bắt giữ. Lực lượng công an đã tạm giữ 57 người, thu giữ trên sòng bạc 475 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.