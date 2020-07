Khởi tố 4 người bắt cóc con nợ để đòi tiền

Ngày 24-7, Công an TP Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bốn người liên quan đến vụ "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại 66 Bà Triệu (phường Phú Hội, TP. Huế).



Những người liên quan đến vụ việc bị bắt về trụ sở Công an TP Huế. Ảnh: V.CÓI

Theo thông tin vụ việc, giữa Huỳnh Văn Quỳnh (22 tuổi, ngụ Phong Xuân, huyện Phong Điền) với Đoàn Viết Nhân (27 tuổi, ngụ xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) có mâu thuẫn nợ nần trước đó.

Vào khoảng 21 giờ ngày 22-7, Nguyễn Viết Hiền (25 tuổi, ở phường Thủy Xuân, TP. Huế) phát hiện Quỳnh đang ngồi uống trà sữa cùng chị Lê Thị C. (25 tuổi, ngụ phường An Cựu, TP. Huế). Thấy vậy, Hiền điện thoại cho Nhân đến để giải quyết chuyện nợ nần với Quỳnh.

Tại đây, Hiền và Nhân đã đánh đập Quỳnh sau đó Hiền kẹp cổ Quỳnh đưa lên xe ô tô mang biển số 75A-09914 để di chuyển đến đồi Thiên An. Chị C. cũng lên xe ngồi trước.

Quá trình di chuyển lên đồi Thiên An, Hiền bắt Quỳnh điện thoại nhiều lần cho bố ruột yêu cầu đưa 35 triệu đồng vào trả nợ cho Nhân để được về.

Đồng thời, Hiền điện thoại cho Lê Thanh Sang (23 tuổi, ngụ phường An Tây, TP. Huế) và Trần Công Ý (23 tuổi, ngụ xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) lên đồi Thiên An để hỗ trợ.

Nhân, Hiền, Sang, Ý tiếp tục dùng tay chân đánh vào người Quỳnh và yêu cầu Quỳnh điện thoại cho bố đem tiền đến trả nợ. Bố Quỳnh hẹn đưa tiền tại bệnh viện Trung Ương Huế.

Tiếp đó, Nhân gọi điện cho Trần Nghĩa (23 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc) chở theo Nguyễn Sinh Nhật (23 tuổi, ngụ xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) đến Bệnh viện Trung Ương Huế để nhận tiền thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Sau đó, do có việc bận nên Hiền về nhà trước. Những người còn lại do không liên lạc được với Nghĩa nên đã thuê taxi đưa Quỳnh và chị C. về Bệnh viện Trung Ương Huế để nhận tiền thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Riêng Nhân và Sang điều khiển xe ô tô chạy trốn.

Đến 23 giờ cùng ngày, ba đối tượng Nhân, Sang, Hiền đã đến cơ quan Công an đầu thú.