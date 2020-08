Khởi tố 4 người lợi dụng chức vụ quyền hạn khi làm cán bộ thôn

Ngày 19-8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng (55 tuổi), Nguyễn Thị Hoài (46 tuổi), Từ Văn Minh (66 tuổi), Nguyễn Hồng Phong (51 tuổi, cùng nguyên cán bộ thôn 2/9, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Nhà máy Thủy điện Chi Khê nằm trên sông Lam gần quốc lộ 7A.

Trước đó, ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lê Anh Đức (38 tuổi, trú thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), nhân viên Công ty CP Thủy điện Chi Khê về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Từ năm 2010, Công ty CP Thủy điện Chi Khê được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án thủy điện Chi Khê (trên sông Lam, đoạn chảy qua xã Chi Khê). Để thi công dự án, UBND huyện Con Cuông đã lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân. Lê Anh Đức tham gia trong việc bồi thường, tái định cư dự án.

Sau khi tiến hành lập phương án bồi thường tài sản, tháng 8-2014, Hội đồng bồi thường đã lập hồ sơ, kiểm đếm tài sản tại thôn 2/9, xã Chi Khê.

Khi thực hiện Đức đã bàn bạc với Hùng, Hoài, Minh, Phong lập nhiều bộ hồ sơ bồi thường khống và kê khai khống thêm cây ở thửa đất của Ban quản lý thôn 2/9 quản lý đã giao khoán cho các hộ dân để nhận tiền bồi thường.

Đến năm 2015, sau khi Công ty CP Thủy điện Chi Khê chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thì Đức và Hùng, Hoài, Minh, Phong đã chia nhau hàng trăm triệu đồng tiền bồi thường khai khống nêu trên.

Khi Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra thì các bị can đã nộp lại số tiền đã hưởng lợi bất chính.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.