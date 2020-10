Khởi tố 44 giang hồ giành đất ở Đồng Nai

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 44 bị can để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.



Cơ quan CSĐT công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố, bắt giam 44 bị can. Ảnh: VH

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Mai Thị Hồng (41 tuổi) và Nguyễn Thành Hưng (45 tuổi) giữ vai trò chủ mưu và cầm đầu băng nhóm là Lâm Thanh Sang (32 tuổi, quê Sóc Trăng).

Sang có tiền án bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích, còn Hưng cũng từng bị tòa xử phạt 20 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Qua điều tra, cơ quan công an còn tìm thấy một khẩu súng, dạng giống hiệu Rulo, bên trong súng có đạn, được bỏ lại ở bãi đất ven đường, cách hiện trường gây án khoảng 200 m và đang được giám định.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận đã thuê Sang đến giữ đất trồng cây ở khu đất đang tranh chấp tại phường Thống Nhất. Sau đó, Sang gọi thêm nhiều người xăm trổ đến để tranh chấp với nhóm của Đen (chưa rõ lai lịch) đang ở trong ba phòng trọ.

Như PLO đã đưa tin, trưa 29-9, tại khu đất rộng khoảng 3.000 m2 ở khu phố 4 (phường Thống Nhất) xuất hiện chừng 60 thanh niên thân hình xăm trổ thuộc hai băng nhóm đang chuẩn bị hỗn chiến để tranh giành đất thì bị lực lượng công an phát hiện vây bắt.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 35 hung khí tự chế, năm búa tạ và một máy hàn.

Nguyên nhân dẫn đến hai băng nhóm tham gia hỗn chiến là do trước đó, tại khu đất này xảy ra tranh giành giữa hai bên được xem là chủ đất, gồm vợ chồng Hồng, Hưng với bà Nguyễn Thị Soi (65 tuổi). Thực chất đứng sau bà Soi là Đen cùng với một số người khác.