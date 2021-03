Khởi tố 9 bị can vụ nổ súng giữa hai nhóm ở TP Mỹ Tho

Chiều 25-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can trong vụ nổ súng tại phường 6, TP Mỹ Tho để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố bổ sung các hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích.



9 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Nhựt (31 tuổi), Phạm Trần Trung Kiên (25 tuổi), Phan Trang Chủ (20 tuổi), Nguyễn Văn An (25 tuổi), Trần Minh An (21 tuổi), Nguyễn Minh Tân (20 tuổi), Nguyễn Hoàng Thiện (25 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi), Trần Quyền (23 tuổi), tất cả cùng ngụ tại Tiền Giang.



Hiện trường vụ nổ súng tại phường 6, TP Mỹ Tho. Ảnh: T.M

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 1 giờ 30 phút ngày 10-12-2020, Tân điện thoại hẹn Nhựt đến nhà Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng (30 tuổi, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho) giải quyết mâu thuẫn.

Tân rủ thêm Long, Thiện, Khôi… đến nhà của Đăng. Còn Nhựt kêu thêm Kiên, Chủ, Văn An, Minh An và phát mỗi người một khẩu súng để chuẩn bị “chiến đấu” với nhóm của Tân.

Khi nhóm của Tân vừa đến hẻm cách nhà Đăng 15 m thì An nổ súng bắn nhóm Tân. Nghe tiếng súng nổ, nhóm của Nhựt mỗi người dùng một khẩu súng bắn liên tiếp vào nhóm Tân. Vụ nổ súng khiến một người chết và hai người bị thương.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 12 vỏ đạn và 1 viên đạn chưa nổ của loại súng thể thao 22LR, 4 vỏ đạn và 1 viên đạn súng công cụ hỗ trợ chưa nổ, 2 vỏ đạn, 1 quả lựu đạn (loại dùng tập luyện ký hiệu LD01)...

Sau khi gây án, cơ quan Công an đã bắt hơn 10 thanh niên và thu hồi 8 khẩu súng, 64 viên đạn, 18 vỏ đạn, 5 bình xịt hơi cai, 1 quả lựu đạn…