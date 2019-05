Khởi tố bị can 80 tuổi dâm ô bé gái 8 tuổi ở ngoài đồng

Trao đổi với PLO, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều nay (16-5), Cơ quan CSĐT-Công an Cẩm Thủy đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" đối với ông Nguyễn Ngọc Phác (80 tuổi) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Cũng theo Trung tá Mạnh, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Cẩm Thủy cũng đã tiến hành áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phác. Các quyết định nêu trên đều được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào chiều 8-5, người dân xã Cẩm Sơn đã vây giữ ông Phác khi nghi ngờ ông đang giở trò đồi bại với bé gái tám tuổi nơi giáp ranh giữa thôn Hoàng Giang và thôn Gia Dụ, xã Cẩm Sơn. Ông Phác là cựu Chủ tịch xã của xã Cẩm Sơn.



Ông Nguyễn Ngọc Phác (80 tuổi) bị người dân phát hiện đang có hành vi dâm ô ngoài đồng với bé gái tám tuổi. Ảnh: NDCC

Ngay sau đó, công an huyện Cẩm Thủy đã tiếp nhận vụ việc và đã mời ông Phác về trụ sở Công an huyện Cẩm Thủy để làm rõ. Sau đó Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Phác (80 tuổi) để điều tra sau khi người dân tố giác liên quan đến việc giở trò đồi bại với bé gái tám tuổi ở cánh đồng lúa ở xã Cẩm Sơn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra, Công an huyện Cẩm Thủy tiếp tục làm rõ.