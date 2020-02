Khởi tố bị can bắn cảnh sát, cướp xe bỏ chạy ở Đồng Nai

Ngày 12-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Duy Chinh (49 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra về các hành vi: Giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Bị can Chinh khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua thông tin nghiệp vụ và phối hợp với Công an TP.HCM về việc truy bắt Trần Duy Chinh là nghi can có hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng xảy ra ngày 30-1 tại trước nhà số 289/1, đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng rà soát các địa điểm nghi vấn, chốt chặn tại các tuyến đường.

Trưa 2-2, lực lượng công an phát hiện Chinh đang lẩn trốn tại xã Phú Hòa (huyện Định Quán) và đã tổ chức lực lượng truy bắt. Khi phát hiện công an truy bắt, Trần Duy Chinh đã dùng súng ngắn bắn trả, sau đó cướp xe công an xã Phú Hòa rồi tiếp tục chạy trốn về hướng huyện Tân Phú.

Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi can tại ấp 4, xã Phú Điền, huyện Tân Phú; thu giữ 1 khẩu súng K54, 2 hộp tiếp đạn, 1 quả lựu đạn, hàng chục viên đạn.