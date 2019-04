Khởi tố cặp đôi đi từ TP HCM ra Nghệ An trộm cắp ở nhà thờ

Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hữu Điền (44 tuổi, trú phường An Phú Đông, quận 2, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Hằng (38 tuổi, trú xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) về tội trộm cắp tài sản.



Bị can Nguyễn Hữu Điền

Trước đó, ngày 4-3, Điền và Hằng cùng Trần Thiện Long (trú huyện Cái Bè, Tiền Giang) đóng vai đi du lịch miền Trung nhằm trộm cắp tài sản ở các nhà thờ, đền, chùa. Điền và Hằng đến nhà thờ Giáo xứ Yên Hòa (xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) để tham quan rồi lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản thì bị người dân phát hiện bắt giữ báo công an.



Công an thị xã Hoàng Mai đã vào cuộc điều tra cho thấy, tại Nghệ An, nhóm Điền, Hằng đã thực hiện trót lọt vụ trộm tại Giáo xứ Kẻ Gai (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).



Bị can Nguyễn Thị Hằng.

Điền và Hằng khai nhận, từ đầu tháng 3-2019, cả nhóm mang theo xe máy, nhảy xe khách từ TP Hồ Chí Minh ra Ninh Thuận. Từ Ninh Thuận, nhóm dùng xe máy đi qua các tỉnh miền Trung và dừng chân tại các nhà thờ, đền, chùa để thực hiện hành vi.

Ba người phân công nhau, người ở ngoài canh gác, người mang que sắt dài quấn băng dính hai mặt cho vào hòm công đức ở các nhà thờ, đền, chùa ở các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An…để lấy tiền.



Công an thị xã Hoàng Mai đã làm rõ Điền và Hằng thực hiện tám vụ trộm với số tiền trên 30 triệu đồng. Hiện công an thị xã Hoàng Mai đang mở rộng chuyên án, truy bắt Long.