Khởi tố đại tá giả đến công an huyện thăm công an thật

Tối 30-12, nguồn tin của PLO cho hay cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Diệp Ngọc Hà (46 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Còn đối với hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác người này, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.



Diệp Ngọc Hà giả danh công an.

Trước đó, tối 19-12, Diệp Ngọc Hà trong trang phục công an nhân dân, đeo hàm đại tá, bảng tên ghi chức vụ là phó cục trưởng, vào Công an huyện Châu Thành A "thăm anh em". Thấy nghi vấn, Công an huyện Châu Thành A đã liên hệ với Bộ Công an, xác định Hà là người giả mạo.

Sau khi bị tạm giữ, người này thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo dưới mác đại tá.



Thẻ Đảng và giấy chứng minh CAND giả của Hà.

Cụ thể, tháng 7-2018, một người tên T. đã nhờ Hà xin vào biên chế ngành CAND, Hà đã đưa ra mức chi phí là 500 triệu đồng và nhận trước của anh này 20 triệu đồng.

Một vụ lừa đảo khác là vào giữa năm 2019, Hà đã nhận 60 triệu đồng để chuyển công tác cho anh N. từ Cần Thơ về Hậu Giang. Cả hai vụ đều không có kết quả

Làm việc với cơ quan công an, Hà khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác trên địa bàn một số tỉnh, thành ở ĐBSCL.