Khởi tố đường dây đưa phụ nữ sang Trung Quốc sinh con rồi bán

Ngày 14-10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Văn Nga (31 tuổi, trú tại Nghệ An) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.



Bị can Cụt Văn Nga. Ảnh: CACC

Theo công an, tháng 4-2020, thông qua mạng xã hội “Wechat”, Nga được một người phụ nữ Việt Nam sống tại Trung Quốc gọi điện đặt vấn đề tìm phụ nữ mang thai đưa sang Trung Quốc và trả tiền công 7.000 Nhân dân tệ.

Vì hám lời, Nga chủ động làm quen và rủ bốn phụ nữ đang mang thai người dân tộc trú tại huyện Tương Dương và huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An sang Trung Quốc đẻ con rồi bán trẻ sơ sinh với giá 70 triệu đồng.

Ngày 5-10, Nga đưa những người trên đến một nhà nghỉ ở thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc để chờ người đón sang Trung Quốc.

Đến chiều hôm sau, một người đàn ông lái xe ô tô đến nhà nghỉ đón nhóm người này rồi đưa vào đường mòn thuộc khu vực vùng biên huyện Văn Lãng để sang Trung Quốc.

Tại đây, nhóm người bị lực lượng công an phát hiện. Nga bị bắt giữ, bốn phụ nữ được đưa vào Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh để chăm sóc và phục vụ quá trình điều tra.