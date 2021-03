Ngày 15-3, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Trí Mãnh (giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, qua thời gian xác lập ban chuyên án, ngày 2-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khám xét nơi ở và các kho của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh, phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nhớt và phụ tùng xe mô tô nổi tiếng.

Ngoài ra, tại nhà ông Mãnh, công an còn phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm.

Đặc biệt trong quá trình điều tra, Mãnh còn khai đã lên kế hoạch chi 20 tỉ để “đẩy” Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang sang địa bàn khác. Mãnh đã chi trước 10 tỉ đồng để nhóm bốn người lo chuyện chạy điều động cán bộ nhưng gặp phải nhóm lừa đảo.

Hiện Công an tỉnh An Giang cũng đang tạm giữ hình sự bốn người này để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.