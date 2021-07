Ngày 24-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Bảy (51 tuổi, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.



Trần Văn Bảy. Ảnh: CA.

Trước đó, chiều 13-7, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Nghệ An) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 23 người đang sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn (xã Châu Lộc, huyện miền núi Quỳ Hợp).

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt trực tiếp tại hiện trường, chỉ đạo vụ việc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 5 máy xúc đào, một ô tô tải, 6 máy cắt đá trắng, 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng, 2 thùng đựng dầu phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.



Khu vực Bảy tổ chức khai thác đá trắng trái phép.

Bảy là người tổ chức việc khai thác khoáng sản trái phép tại địa điểm nói trên. Số khoáng sản đá hoa trắng các loại bị khai thác trái phép có khối lượng 1.200 m3.

Ngoài khởi tố bị can Bảy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Xuân Dương (35 tuổi, trú tại xã Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, thời gian qua, Bảy làm giám đốc Công ty TNHH Hồng Bảo Ngọc (trụ sở đặt tại huyện Quỳ Hợp).

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án trên.