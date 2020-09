Khởi tố 'hot girl bánh mướt' cầm đầu đường dây lô đề 126 tỉ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Trang (31 tuổi, trú khối 6, phương Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) và 9 người khác về tội tổ chức đánh bạc.



Phan Thị Trang. Ảnh chụp lại màn hình.

Thời gian qua, người dân ở TP Vinh thường gọi Trang là "hot girl bánh mướt" vì ngườ này bán bánh mướt buổi sáng và đi xe hơi đắt tiền, ở nhà khang trang và lên mạng xã hội đăng ảnh đi du lịch nhiều nơi.

Duới vỏ bọc bán bánh mướt, Trang hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Dưới trướng của Trang có nhiều đại lý cấp một ở TP Vinh và các huyện phụ cận… Các đại lý nhận thông tin từ các con bạc rồi chuyển bảng lô đề cho Trang để hưởng hoa hồng.

Từ tháng 6-2020, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để điều tra đường dây lô đề từ kết quả xổ số miền Bắc hằng ngày quả Trang.

Cán cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phải nhiều lần đóng giả đi nhặt ve chai, cải trang đến quán của Trang ăn sáng rồi mới bắt được quả tang đường dây đánh bạc này. Khám xét nhà Trang công an thu giữ hơn 530 triệu đồng tiền mặt và điện thoại cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan công an đã làm rõ số tiền từ ngày 1-8 đến 27-8, đường dây lô đề của Trang đã giao dịch là 126 tỉ đồng, trung bình mỗi ngày từ 50 triệu đồng trở lên, ngày nhiều nhất là trên 5 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.