Khởi tố Hùng 'sida' và 92 người vụ sòng bạc khủng ở Tây Nguyên

Trong tổng số 93 bị can bị khởi tố, có 16 bị can bị khởi tố về tội danh “Tổ chức đánh bạc”, số bị can còn lại bị khởi tố về tội danh “Đánh bạc”. Có 21 bị can được tại ngoại, các bị can còn lại bị tạm giam từ 3 đến 4 tháng.



Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng sida) bị khởi tố với tội danh tổ chức (Ảnh CA).

Như PLO đã thông tin, rạng sáng 31-3, hàng trăm cảnh sát thuộc Cục cảnh sát Hình sự (C02) cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) bất ngờ ập vào khu đất trong rừng ở Đăk Đoa (Gia Lai), nơi có sòng bạc cực lớn.



Phát hiện cảnh sát, nhiều người vất cả tiền bạc, đồ đạc tháo chạy vào màn đêm, chui vào bụi rậm nhưng khu vực đã bị vây ráp.

130 người bị bắt ngay tại chỗ, có cả phụ nữ. Tại hiện trường cảnh sát thu giữ 300 triệu đồng, 70 ô tô và nhiều tang vật có liên quan phục vụ công tác điều tra…



Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng Sida, 35 tuổi) được xác định cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc. Hùng thoát được vòng vây của cảnh sát nhưng bị bắt ở khu vực đèo An Khê cùng một số đàn em thân tín.



Các con bạc bị bắt giữ (ảnh CA).

Hùng từng có nhiều tiền án, được đánh giá là có “tiếng nói” và tầm ảnh hưởng với giang hồ ở khu vực Tây Nguyên, vì vậy khi mở sóng bạc tại đây đã quy tụ hàng trăm tay chơi có máu mặt từ miền Trung và miền Bắc đến sát phạt.



Cảnh sát xác định, sòng bạc hoạt động 24/24 được canh phòng cẩn mật, mức ăn thua cực lớn có khi đến hơn cả tỉ đồng.

Trong quá trình tổ chức vây bắt gặp rất nhiều khó khăn vì sòng bạc tổ chức trong rừng lại đêm tối. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiến hành các biện pháp tố tụng, điều tra mở rộng vụ án.