Khởi tố kẻ đưa bà bầu sang Trung Quốc sinh con rồi bán

Chiều 28-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị Oanh (32 tuổi, bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.



Moong Thị Oanh. Ảnh: NTV.

Do Oanh đang mang bầu nên không bị bắt tạm giam mà cho tại ngoại phục vụ công tác điều tra.



Theo cơ quan công an, tháng 3-2017, Oanh cùng mẹ rủ rê chị Lương Thị M. (47 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) đang mang bầu sang Trung Quốc. Oanh đưa chị M. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để sinh con rồi bán.

Tại Trung Quốc chị M. đã sinh con và bán đứa bé với giá 1,5 vạn Nhân dân tệ. Sau đó, Oanh bảo mẹ ruột của Oanh đưa chị M. về quê nhà và trả cho chị M. số tiền 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Oanh đang bị điều tra giữa năm 2018. Khi đó Oanh dẫn theo nhóm phụ nữ đang mang thai từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 8, cùng quê Kỳ Sơn đi ra phía Bắc rồi sang Trung Quốc.

Ngày 20-9- 2018, nhóm người trên đang ngồi trên chiếc xe ba gác do người chồng Trung Quốc của Oanh cầm lái, lưu thông ở xã Dương Cao (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) thì xảy ra tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến chị Moong Thị Lâm (29 tuổi, quê xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đang mang thai, tử vong tại chỗ. Những người còn lại bị thương nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu. Ngày 25-1, Công an Trung Quốc đã dẫn Oanh cùng mẹ con chị M. và hai phụ nữ nêu trên tới Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam.