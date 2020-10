Khởi tố kẻ đuổi đánh, gây thương tích cho công an xã

Ngày 26-10, thông tin từ Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hữu Ngân (25 tuổi, ngụ xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích.



Công an đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Hữu Ngân. Ảnh: HD

Theo điều tra ban đầu, vào tối 11-9, Ngân cùng với LQT và ĐTH nhậu ở ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A. Một lát sau, T. và H. bỏ đi nơi khác uống nước nên Ngân tức giận, cầm ly thủy tinh định đánh T. và H. nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Ngân lấy cây đập phá xe máy của H. gây hư hỏng nhiều bộ phận với tổng giá trị hơn 2,5 triệu đồng. Thấy vậy, một bạn nhậu khác đến can ngăn thì bị Ngân quơ cây trúng đầu.

Sự việc được trình báo công an xã, ngay lập tức bốn cán bộ chiến sĩ công an đã đến hiện trường giải quyết.

Lúc này, Ngân không những không bỏ hung khí mà còn cầm cây và dao đuổi đánh công an. Không may, công an viên Nguyễn Anh Tuấn bị Ngân đánh gây thương tích 2%. Ngân bị khống chế bắt giữ sau đó.

Theo cơ quan công an, Ngân là kẻ nghiện ma túy và có tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.