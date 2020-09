Khởi tố kẻ giết bạn rồi tạo hiện trường giả bị tai nạn

Ngày 1-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Thủy (32 tuổi, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về tội giết người.

Bị can Nguyễn Đức Thủy. Ảnh: Đ.L.

Thủy là bị can sát hại anh Võ Hiếu Hà (37 tuổi, trú phường Quang Phong) rồi đưa thi thể anh Hà đi tạo hiện trường “tử vong do tai nạn”.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, mặc dù Thủy vẫn quanh co chối tội, nhưng qua công tác khám nghiệm và giám định pháp y, đủ cơ sở chứng minh Thủy sát hại anh Hà.

Cụ thể đêm 20-8, sau khi nhậu uống rượu xong, anh Hà chạy xe máy tới nhà bạn là Thủy. Tại đây, giữa Thủy và anh Hà có xảy ra mâu thuẫn rồi Thủy tấn công khiến anh Hà tử vong. Sau đó, Thủy dùng xe máy của anh Hà đưa thi thể anh đi khoảng 2km rồi tạo hiện trường giả anh Hà bị tai nạn xe nằm lên người.

Như đã đưa tin, sáng 21-8, người dân phát hiện anh Hà nằm gục chết trên đường đất (đoạn gần Trường Tiểu học phường Quang Phong). Tại hiện trường cho thấy có chiếc xe máy đè trên thi thể anh Hà.

Người dân nghĩ rằng anh Hà bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong và đã báo công an và người thân của anh.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Thái Hòa đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận thấy đây là vụ án giết người tạo hiện trường giả.

Vào cuộc điều tra ráo riết, công an đã bắt được Thủy lúc người này đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Đô Lương.