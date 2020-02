Khởi tố kẻ hiếp dâm bạn học sau buổi họp lớp

Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) vừa bắt tạm giam bốn tháng với bị can Nguyễn Văn Phương Nam (19 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam) về tội hiếp dâm.



Nơi Nguyễn Văn Phương Nam thực hiện hành vi đồi bại đối với N. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 25-1 (mùng 1 tết Canh Tý), Nam cùng nhóm bạn khoảng 10 người tổ chức họp lớp tại nhà người bạn ở thị trấn Thạnh Mỹ.

Tại đây, cả nhóm tổ chức vui chơi, ăn nhậu. Đến 19 giờ cùng ngày, chị NTTN (19 tuổi) là bạn học cùng lớp của Nam say nên vào trong phòng nằm ngủ. Những người còn lại tiếp tục nhậu rồi di chuyển sang nhà một người bạn khác chơi.

Một lúc sau, Nam quay lại, thấy N. nằm ngủ một mình, xung quanh vắng người nên thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó Nam quay lại chỗ nhóm bạn kể lại sự việc cho một người khác. Cả hai quay lại định giở trò tiếp thì người nhà của N. đến chở về.