Khởi tố kẻ quậy trong bệnh viện, tát 2 nữ điều dưỡng

Ngày 16-6, Thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Nam (33 tuổi, trú phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.



Bị can Nguyễn Hoài Nam.

Trước đó, đêm 29-5, người bạn của Nam là anh Bùi Nguyên Tuấn (33 tuổi, trú tại TP Hà Nội) bị tai nạn giao thông. Nam cùng mọi người đưa anh Tuấn đến BV Đa khoa huyện Đô Lương để cấp cứu, điều trị vết thương. Tại đây, điều dưỡng Nguyễn Thu Trang làm thủ tục tiếp nhận anh Tuấn vào viện cấp cứu. Điều dưỡng Trang đưa xe đẩy chở anh Tuấn lên khoa Ngoại của BV Đa khoa huyện Đô Lương để chữa vết thương thì giữa anh Tuấn và chị Trang có lời qua tiếng lại.

Nam đã có lời lẽ chửi bới, đe dọa, dùng tay tát nhiều lần vào mặt và dùng chân đá làm chị Trang ngã xuống nền nhà. Bị đánh, chị Trang cố kìm nén cơn đau vẫn đưa anh Tuấn lên khoa Ngoại điều trị. Tại khoa Ngoại, Nam tiếp tục có lời nói xúc phạm và chửi tục rồi dùng tay, chân đá vào nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hường – người tiếp nhận và đưa anh Tuấn vào xử lý vết thương.

Nhiều người chứng kiến sự việc đã can ngăn rồi gọi báo công an. Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận hành vi sai phạm của mình và khai do trước đó có uống rượu, bia nên dẫn tới mất kiểm soát hành vi.

Chị Hường và chị Trang đã phải nghỉ vài ngày để ổn định tâm lý rồi mới trở lại bệnh viện làm việc.