Khởi tố một thanh tra sở giáo dục 'dỏm' lừa chạy việc

Chiều 13-5, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hoàng Dự (44 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, Tiền Giang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2017, ông Ngô Văn Đường (31 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang) được một người quen giới thiệu gặp Dự để nhờ xin việc. Trong quá trình trao đổi, Dự tự giới thiệu là Thanh tra Sở GD&ĐT Tiền Giang và hứa sẽ lo cho ông Đường vào làm việc tại một trường THCS trên địa bàn TP Mỹ Tho với giá 65 triệu đồng.



Do không có việc làm nên khi được Dự hứa sẽ “giúp đỡ”, ông Đường đã chuyển số tiền trên 49 triệu đồng cho Dự nhờ chạy việc. Tuy nhiên, đến nay, ông Đường vẫn chưa xin được việc làm như lời Dự hứa.

Biết mình bị lừa, ông Đường đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dự đến cơ quan công an. Làm việc với cơ quan điều tra, Dự thừa nhận toàn bộ hành vi, đồng thời cho biết không có khả năng khắc phục hậu quả.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Châu Thành củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.