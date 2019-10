Khởi tố nghi phạm đâm chết người can ngăn đánh nhau

Ngày 8-10, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Võ Viết Sơn (18 tuổi, ngụ xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người.

Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Võ Viết Sơn. Ảnh: TN

Trước đó, tối 28-9, Võ Viết Sơn đang đi bộ dọc bờ hồ thuộc tổ Thuận An (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) thì gặp Nguyễn Hoàng Trường (17 tuổi), Lê Phước Lập (18 tuổi, cùng ngụ xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn) và nhiều người khác. Do mâu thuẫn từ trước, Sơn và Trường lao vào cãi vã dẫn đến xô xát.

Thấy vậy, Lập vào can ngăn và có dùng một cây gỗ đánh vào người Sơn thì bị Sơn dùng con dao bấm mang theo trong người đâm vào ngực trái. Lập được bạn đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc, Sơn đã bị Công an huyện Quế Sơn bắt giữ.



Con dao gây án. Ảnh: TN

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định Lập bị tử vong do vết thương đâm thấu tim.

Được biết Lập đã có gia đình và một con nhỏ 24 tháng tuổi, gia đình thuộc diện khó khăn.