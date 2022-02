Sáng 23-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về tội giết người.

Viên là người đã ném cháu Trần Lê Yến Vy (5 tuổi, con gái ruột của Viên) xuống sông Trường Giang gây phẫn nộ trong dư luận vào đêm 16-2.



Trần Văn Viên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: TN

Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn các quyết định của Công an tỉnh Quảng Nam đối với Trần Văn Viên.

Như đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-2, Viên xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông với vợ (đang làm việc ở TP.HCM). Viên đi từ nhà đến nhà vợ (ở thôn Đông Tuần, xã Tam Hải) nói chuyện với mẹ vợ về việc trên. Sau đó, Viên nảy sinh ý định giết con.

Viên bồng cháu Trần Lê Yến Vy từ nhà mẹ vợ xuống bến đò xã Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển ném xuống sông, giết con trả thù vợ vì gọi điện không nghe máy.



Trần Văn Viên được đưa đến cầu ông Hiển dựng lại hiện trường vụ ném con gái 5 tuổi xuống sông. Ảnh: TN

Sau khi ném con, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình. Nghe tin, ông ngoại cháu Vy đến công an xã trình báo. Công an xã đến mời Viên về trụ sở làm việc.

Xảy ra sự việc đau lòng, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân. Rạng sáng 17-2, thi thể cháu Vy được tìm thấy trên sông cách hiện trường vụ việc khoảng 100m.