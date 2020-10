Khởi tố người chồng xô vợ ngã dẫn đến tử vong

Ngày 9-10, Cơ quan công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Seo Văn Hải (26 tuổi, trú bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) về tội cố ý gây thương tích, dẫn đến vợ tử vong.



Trước đó, chiều 29-9, Hải uống nhiều rượu bia khi trở về thì mâu thuẫn với vợ là chị Lữ Thị Thư (33 tuổi). Trong lúc nóng giận, Hải đã xô vợ ngã xuống nền nhà. Sau khi xô vợ ngã, Hải lấy xe máy đi chơi. Người vợ cố dậy can ngăn chồng không rời nhà, nhưng Hải vẫn bỏ đi.

Đến rạng sáng hôm sau, Hải về nhà và thấy vợ đang nằm trên giường, Hải chủ động ôm vợ để làm hòa thì phát hiện vợ đã tử vong.

Công an xã Tri Lê, Công an huyện Quế Phong đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra.

Được biết, vợ chồng Hải có hai con còn nhỏ, con đầu 2 tuổi và con sau mới tròn 3 tháng tuổi.