Khởi tố người đàn ông 'ảo giác” ghen tuông, bắt giữ người khác

Ngày 26-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Toàn (48 tuổi, trú xóm 8, xã Nghi Kim, TP Vinh) về tội bắt giữ người trái pháp luật.



Bị can Toàn (giữa) bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ, Toàn đã có tới năm tiền án với các tội danh trộm cắp tài sản, đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…Thời gian gần đây, Toàn cho thuê xe ô tô tự lái và cho vay tiền lấy lãi.

Trước đó, ngày 16-2, anh NVH. (28 tuổi, trú TP Vinh) đến nhà chị VTL. (49 tuổi, vợ của Toàn) để hỏi vay tiền, nhưng chị L. không ở nhà. Tuy nhiên, do Toàn “phê” ma túy nên bị ảo giác nghĩ rằng anh H. có tình ý với vợ mình nên đã cuồng ghen.

Toàn cầm dao đi ra chửi, đe dọa nên anh T. lên xe nổ máy bỏ chạy. Sau đó Toàn gọi đe dọa, ép anh T. quay lại nhà Toàn. Khi anh T. quay lại bị Toàn tra hỏi “hắn thuê mi ngủ à”, “mi ngủ với vợ tau mấy lần rồi” và đánh đập, ép buộc anh T. lên tầng hai rồi “giam lỏng”.



Súng và đao, mác , kiếm thu giữ tại nhà Toàn. Ảnh: CA.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày chị L. về thì Toàn đã chửi, đánh đập vợ và anh T. Sau đó, một người bạn biết chuyện đã đến can ngăn để anh T. thoát, ra về. Do lo sợ bị trả thù nên lúc đó anh T. không dám tố cáo Toàn.

Cơ quan công an TP Vinh khám xét nơi ở của Toàn thu giữ một gói ma tuý dạng đá, một khẩu súng, hai thanh kiếm, hai xe ôtô, hai quyển sổ ghi nợ. Do Toàn sử dụng ma túy nên bị ảo giác nghen tuông vô cớ.

Hiện Toàn ngoài bị khởi tố tội danh trê, đang bị công an điều tra thêm các hành vi khác.