Khởi tố người lập tài khoản Facebook lừa 'bán' số lô đề

Ngày 2-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Hoàng (27 tuổi), Trần Quốc Phong (26 tuổi), Nguyễn Mạnh Quang (18 tuổi), Phan Thế Phúc (17 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bốn bị can Phan Ngọc Hoàng, Trần Quốc Phong, Nguyễn Mạnh Quang, Phan Thế Phúc. Ảnh: CA.

Thời gian gần đây, Hoàng rời quê nhà (ở xóm 4, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) xuống TP Hà Tĩnh hành nghề lừa đảo bán số lô, số đề qua mạng xã hội Facebook.

Hoàng tuyển Phong (26 tuổi, huyện Hương Sơn), Quang (trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Phúc (trú huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) làm nhân viên, lương mỗi tháng 15 triệu đồng/người.

Hoàng cùng ba đối tượng trên thuê một căn hộ chung cư hạng sang ở TP Hà Tĩnh để ở và làm văn phòng.

Hoàng sử dụng tài khoản ảo lập bốn trang Facebook “Đại lí số Minh Ngọc 999”, “Đại lí số Minh Ngọc 9999”, “Đại lí số Minh Ngọc 8899”, “Đăng Tiến” để hoạt động. Các bài viết trên các trang này có nội dung quảng cáo như “Số chuẩn hôm nay: BTL-BTĐ-Xiên 2 Vip, Inbox ngay nhận số”, “Cấp bạch thủ lô, bạch thủ đề, xiên 2 chuẩn phí sau quay”.

Phong, Quang, Phúc lập tài khoản ảo để tự bình luận nhằm đánh lừa các khách hàng về độ tin cậy của trang Facebook và khả năng cung cấp số lô, số đề chuẩn. Các gói số lô số đề mà Hoàng cung cấp có mức giá từ 3 triệu, 4 triệu, 10 triệu đến 15 triệu. Khách hàng muốn có số phải chuyển khoản tiền hoặc cọc trước tiền qua tài khoản ngân hàng của Hoàng.

Các số lô, đề là Hoàng tự nghĩ ra rồi khi khách hàng chuyển tiền thì Hoàng cùng nhóm tắt điện thoại, chặn Facebook, cắt đứt liên lạc.

Với chiêu trên, Hoàng và Phong, Quang, Phúc đã lừa, chiếm đoạt của hàng trăm người trên địa bàn cả nước. Trong đó, anh NDT (20 tuổi, trú Thuận Thành, Bắc Ninh) và anh NPT (34 tuổi, trú TP Việt Trì, Phú Thọ) bị chiếm đoạt hơn 5 triệu đồng.

Cơ quan điều tra kiểm tra tại hai tài khoản ngân hàng của Hoàng tính từ tháng 3-2020 đến tháng 7-2020 có tổng số tiền giao dịch là hơn 2.000.000.000 đồng.

Công an TP Hà Tĩnh đang thông báo ai là bị hại của đường dây này liên hệ tại trụ sở Công an TP Hà Tĩnh (173 Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) số điện thoại 0692928600, hoặc gặp Thượng uý Nguyễn Anh Phan- Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Tĩnh) số điện thoại 0913384566 để được giải quyết.