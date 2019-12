Khởi tố người mang thuốc nổ, kíp nổ vào sân bay

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thành (30 tuổi, ngụ xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Bị can này bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Phạm Văn Thành và số thuốc nổ, kíp nổ được phát hiện trong hành lý ở sân bay.

Theo cơ quan công an, trước đó vào sáng 9-12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhân viên kiểm soát an ninh của cảng hàng không Thọ Xuân đã phát hiện trong hành lý xách tay của Phạm Văn Thành có chứa đồ đáng nghi.

Ngay sau đó Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc làm rõ, xác định số vật phẩm trên là 400 g thuốc nổ ANFO và một kíp nổ bằng kim loại (nhôm).

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận số thuốc nổ và kíp nổ này là do Thành nhặt được trong thời gian làm việc tại một công ty sản xuất, chế biến đá tại Thanh Hóa, sau đó để quên trong ba lô hành lý.

Đến ngày 9-12, Thành mang ba lô này lên sân bay Thọ Xuân để vào các tỉnh phía Nam làm ăn thì bị an ninh hàng không phát hiện, bắt giữ.